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Премьер Грузии: ЕС "сыграет на руку России", отказав Грузии в статусе кандидата

"Европейская правда"Суббота, 4 июня 2022, 19:30

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Евросоюз совершит ошибку и сыграет на руку России, если Грузия не получит статуса кандидата на вступление в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит "Новости-Грузия".

Премьер отметил, что сейчас – исторический момент и сейчас крайне важно, чтобы европейские лидеры согласились предоставить статус кандидата на вступление всем странам "Ассоциированного трио" – Грузии, Украине и Молдове.

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"Очередь за ЕС — он должен решить, поддерживает ли Европа своих союзников, партнеров и единомышленников в это очень полное вызовов время... Представим, что ЕС не предоставил нам статус кандидата. Кто обрадуется по поводу этого решения? Только Россия", - заявил он в выступлении на форуме глобальной безопасности (GLOBSEC) в Братиславе.

Премьер отметил, что Грузия выполнила 45% Соглашения об ассоциации, а статус кандидата стал бы для страны дополнительной мотивацией продолжать реформы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью выразила надежду, что Грузия все же получит статус кандидата, несмотря на некоторые противоречивые действия правящей партии. Она предположила, что в Брюсселе будут учитываться не только эти факторы, но и общая геополитическая ситуация.

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"Мы прошли очень большой путь, и нельзя, чтобы на таком длительном пути решающими оказались заявления и ошибки последнего года. Нельзя, чтобы мы остались в стороне", - цитирует её "Голос Америки".

По информации СМИ, Еврокомиссия предоставит вывод по заявкам Украины, Молдовы и Грузии 8 июня или 15 июня. Июньский саммит Евросовета состоится 23-24 июня.

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Темы: ГрузияЕСРосcия
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