Глава Пентагона подтвердил следующую встречу формата "Рамштайн" по оружию для Украины

Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал серию международных визитов, в том числе для проведения следующей встречи Контактной группы по обороне Украины, первая из которых состоялась на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

Поездка Остина начнется со вторника 7 июня, первые зарубежные визиты будут в Сингапур и Таиланд. "После этого я направляюсь в Брюссель для проведения следующей встречи Контактной группы по обороне Украины в формате личного присутствия. Министры обороны из буквально всего мира обсудят текущую ситуацию в Украине в связи с неспровоцированным вторжением РФ", - отметил Ллойд Остин.

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Также в Брюсселле он примет участие во встрече министров обороны стран НАТО.

"Среди прочего, мы обсудим заявки на вступление Швеции и Финляндии и продолжим наш диалог о реагировании на вторжение России в Украину", - добавил он.

Глава Пентагона не уточнил дату встречи, но из более давних анонсов известно, что она запланирована на 15 июня.

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Напомним, после второй встречи Контактной группы в середине мая 20 стран объявили о новых пакетах помощи для Украины, включая передачу критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов.

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