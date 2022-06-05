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В Нигерии расстреляли 50 людей в церкви во время богослужения – СМИ

Денис КарловскийВоскресенье, 5 июня 2022, 18:19
В Нигерии расстреляли 50 людей в церкви во время богослужения – СМИ
скриншот с видеозаписи последствий нападения, которое распространяется в местных чатах whatsapp

В штате Ондо в Нигерии вооруженные незнакомцы ворвались в местную католическую церковь, устроив стрельбу и убив 50 людей.

Источник: BBC, Reuters, Associated Press

Детали: Губернатор штата Ондо Аракунрин Акередолу сообщил, что вооруженные люди ворвались в католическую церковь святого Франциска Ксавьера в городке Ово. Там проходила литургия, приуроченная к празднику Пятидесятницы.

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Очевидцы сообщили, что нападавшие взорвали взрывчатку, стреляли в толпу наугад, а затем похитили священника и еще несколько прихожан.

Полиция и местные власти не могут предоставить точные данные относительно погибших и раненых в результате нападения. Однако Reuters, ссылаясь на слова врача в городке Ово, утверждает, что известно о гибели, по меньшей мере, нескольких человек.

Местный чиновник сказал корреспондентам AP, что в церкви сочли по меньшей мере 50 погибших, среди которых и дети.

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Журналисты сообщают, что похищение людей и вооруженные нападения в основном случаются на северо-западе страны, но штат Ондо находится на юго-западном побережье страны.

Ни одна из политических и вооруженных групп в стране не взяла ответственность за это нападение.

Темы: Африкатерактцерковьрелигия
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