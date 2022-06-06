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Россияне захватили отделение "Укрпочты" в Мариуполе

Елена РощинаПонедельник, 6 июня 2022, 09:13

Российские захватчики присвоили уцелевшие после их бомбардировок отделения АО "Укрпочта" в Мариуполе.

Источник: генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в Telegram

Прямая речь: "Россия хотела украсть у Украины будущее, но пока сосредоточилась на воровстве микроволновок и унитазов. Здесь они мастера международного класса. Даже специальную почту для этого добавили. После окончания операции "z-унитаз", они перешли к нашей почте.

Вчера я узнал, что отделения "Укрпочты" в Мариуполе, которые не были уничтожены во время бомбежки, (теперь) во временном распоряжении орков. Акцент на слове ВРЕМЕННОМ.

Наши помещения теперь использует почта ДНР/России, что меня не удивляет. Даже дали им 6-значные российские индексы. Ну "шестеркам" шестизначные индексы. Действительно, соответствующая форма у почты России для нацификации уже есть".

Детали: Смелянский выразил надежду, что "пока там из Москвы будут идти поздравительные открытки, ВСУ успеют вернуть контроль над городом".

Темы: МариупольпочтаУкрпочтаоккупация
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