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ЕС разработал план замещения российского газа

"Европейская правда"Понедельник, 6 июня 2022, 10:26

Европейский Союз разработал план замещения газа из России, чтобы избавиться от энергетической зависимости.

Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам комиссара, ЕС импортирует из России 155 млрд кубометров в год.

В рамках новой стратегии Брюссель планирует получить 50 млрд кубометров за счет ввоза сжиженного природного газа из США или Катара, 10 млрд кубометров – имеющимися трубопроводами, аналог еще 25 млрд кубометров будет произведен за счет ускоренного запуска морских ветряных турбин и солнечных панелей.

Еврокомиссар констатировал, что президент РФ Владимир Путин использует "газ, чтобы разделить нас, и в течение многих лет делал все, чтобы разделить Европу".

"Он пытался разъединить нас с помощью своей несработавшей вакцины Sputnik, он сделал все, чтобы вмешаться в наши демократии с помощью Russia Today, а теперь использует газ, чтобы разделить нас", - сказал Бретон.

Напомним, "Газпром" прекратил поставку газа ведущим компаниям уже пяти европейских стран за отказ выполнять требование России об оплате в рублях.

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Первыми отключения испытали Польша и Болгария, далее - Финляндия, последними - нидерландская Gasterra и датская Ørsted. Кроме того, "Газпром" прекратил поставки по одному из контрактов Shell Energy Europe.

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Темы: газРосcия
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