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В Британии началось голосование за отставку Джонсона

"Европейская правда"Понедельник, 6 июня 2022, 20:41

Депутаты британского парламента от Консервативной партии начали тайное голосование, которое определит, останется ли Борис Джонсон премьер-министром Британии.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Голосование проходит в одной из комнат комитетов и продлится два часа. Результаты будут известны через час после завершения голосования - в 21 часа по британскому,  23:00 по киевскому времени.

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Чтобы сохранить должность, Джонсон должен получить поддержку не менее 180 консерваторов (если проголосуют все).

По подсчету BBC, публично о готовности поддержать Джонсона заявили 131 консерватор.

Голосование проводится с рядом предохранителей для поддержания секретности. Среди прочего, парламентарии будут заходить в комнату до голосования через одну дверь, а выходить - через другую. Перед голосованием они будут сдавать мобильные телефоны, чтобы не повторить ситуаций, как во время голосования за отставку Терезы Мэй – когда некоторые зафиксировали свой голос на фото, на память или для доказательств. Подсчет голосов проводится в той же комнате.

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Напомним, проблемы у Джонсона возникли из-за скандала Partygate - членов правительства и сотрудников офиса обвинили в организации вечеринок с алкоголем во время пандемии COVID-19, когда такие собрания были запрещены по всей стране.

Недавно расследование показало, что Джонсон лично участвовал в этих вечеринках, что он раньше опровергал. Это привело к падению рейтинга главы правительства.

Сам Джонсон утверждает, что ему стыдно и он берет на себя ответственность, но отказывается уходить с должности.

Детальнее о скандале Partygate читайте в статье Проблемы у Бориса: почему британскому премьеру грозит отставка.

Темы: Борис ДжонсонВеликобританияотставка
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