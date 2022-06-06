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За сутки россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области

Мазуренко Алена Понедельник, 6 июня 2022, 23:35

В понедельник в Донецкой области в результате военных действий РФ погибли 4 мирных жителей, 7 получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 6 июня россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Нью-Йорке, 1 во Временном Яру и 1 в Песках. Еще 7 человек получили ранения.

Также удалось уточнить информацию о 1 погибшем в Лимане и 2 раненых в Лиманской общине.

Кроме того, в Константиновке зарегистрировано 4 гражданских, получивших ранения в Луганской области".

Детали: Кириленко традиционно напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнаоккупацияРосcия
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