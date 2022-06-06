Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За сутки россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области

Алена МазуренкоПонедельник, 6 июня 2022, 23:35
За сутки россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области

В понедельник в Донецкой области в результате военных действий РФ погибли 4 мирных жителей, 7 получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 6 июня россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Нью-Йорке, 1 во Временном Яру и 1 в Песках. Еще 7 человек получили ранения.

Реклама:

Также удалось уточнить информацию о 1 погибшем в Лимане и 2 раненых в Лиманской общине.

Кроме того, в Константиновке зарегистрировано 4 гражданских, получивших ранения в Луганской области".

Детали: Кириленко традиционно напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойнаоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
В прифронтовых районах Донецкой области остаются 89 детей – Кириленко
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: