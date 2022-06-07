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Пентагон сообщил, когда состоится заседание "Контактной группы по вопросам обороны Украины"

Ольга ГлущенкоВторник, 7 июня 2022, 07:20
Пентагон сообщил, когда состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины
ФОТО GETTY IMAGES

В Брюсселе 15 июня состоится третье заседание "Контактной группы по вопросам обороны Украины" во главе с главой Пентагона США Ллойдом Остином.

Источник: Пентагон

Дословно: "Министр обороны Остин снова пригласил министров обороны и руководителей обороны со всего мира для обсуждения нынешнего кризиса в Украине".

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Детали: Заседание начнется в 15:00 (по центральноевропейскому времени) со вступительного слова Остина.

В 18:45 состоится пресс-конференция с председателем Пентагона и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Темы: СШАУкраинавойна
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