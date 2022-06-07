Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Запорожье колонна авто ждет разрешения поехать на оккупированные территории

Елена РощинаВторник, 7 июня 2022, 10:35

7 июня, возможно, будет разрешен выезд частных авто из Запорожья во временно оккупированные населенные пункты.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Сегодня, 7 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд".

Детали: Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации с безопасностью будет сообщена дополнительно, отметили в ОВА.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожьеоккупация
Главное сегодня

Интенсивность применения вражеской авиации снижена – сводка Генштаба

Молдова отказалась выдавать Беларуси украинского нардепа

В Польше подтвердили подписание крупного соглашения о поставках оружия Украине

Кабмин поддержал использование и производство каннабиса в медицинских целях – Ляшко

Лавров будет говорить в Турции о возобновлении переговоров с Украиной

"Войну и мир" изучать не будут: МОН обновит школьные программы по нескольким предметам

Все новости...
Запорожье
На выезде из Запорожья стоят сотни машин: нет движения из-за обстрелов
В Запорожье тоже убирают защитные сооружения. В горсовете объяснили, почему
Оккупанты блокируют проезд автомобилей в направлении Запорожья
Последние новости
19:32
Харьковщина: по меньшей мере 3 погибших и 6 раненых в результате обстрелов
19:15
Киев: несколько цехов ДВРЗ не подлежат ремонту после обстрела
19:11
На Банковой поинтересовались, почему ЕС смягчил санкции против России
19:10
Россия наращивает экспорт нефти в Азию – Reuters
19:09
Образовательный омбудсмен назвал одно из требований к школьным укрытиям
18:53
Интенсивность применения вражеской авиации снижена – сводка Генштаба
18:45
Топливный кризис в Украине повысил спрос на электромобили – ассоциация
18:32
Писателя Глуховского заочно арестовали в РФ из-за поста с призывом прекратить войну
18:25
В Украине создали штаб для подготовки к отопительному сезону
18:23
Молдова отказалась выдавать Беларуси украинского нардепа
Все новости...