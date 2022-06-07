В Запорожье колонна авто ждет разрешения поехать на оккупированные территории

7 июня, возможно, будет разрешен выезд частных авто из Запорожья во временно оккупированные населенные пункты.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Сегодня, 7 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд".

Детали: Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации с безопасностью будет сообщена дополнительно, отметили в ОВА.