У Запоріжжі колона авто чекає на дозвіл поїхати на окуповані території
Вівторок, 7 червня 2022, 10:35
7 червня, можливо, буде дозволено виїзд приватних авто з Запоріжжя до тимчасово окупованих населених пунктів.
Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація
Дослівно: "Сьогодні, 7 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд".
Деталі: Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково, зазначили в ОВА.
ВІДЕО ДНЯ