У Запоріжжі колона авто чекає на дозвіл поїхати на окуповані території 

7 червня, можливо, буде дозволено виїзд приватних авто з Запоріжжя до тимчасово окупованих населених пунктів.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "Сьогодні, 7 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд".

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Деталі: Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково, зазначили в ОВА.