США о войне в Украине: Обеспокоены, хотим дать все необходимое оружие
Четверг, 9 июня 2022, 05:00
США хотят обеспечить Украину всем необходимым оружием, чтобы противостоять россиянам.
Источник: советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан
Прямая речь: "Мы обеспокоены каждым актом агрессии, совершенным россиянами, каждым дюймом украинской территории, которую они оккупировали, разрушают, бомбят, уничтожают - как в районах, где они передвигаются, так и в районах, которые они обстреливают ракетами издалека.
Поэтому мы так стремимся обеспечить украинцев необходимым вооружением и инструментами, чтобы они могли противостоять продвижению российских сил там, где они могут оттолкнуть их".
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