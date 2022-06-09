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США о войне в Украине: Обеспокоены, хотим дать все необходимое оружие

Четверг, 9 июня 2022, 05:00
США о войне в Украине: Обеспокоены, хотим дать все необходимое оружие
ФОТО: GETTY

США хотят обеспечить Украину всем необходимым оружием, чтобы противостоять россиянам.

Источник: советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан

Прямая речь: "Мы обеспокоены каждым актом агрессии, совершенным россиянами, каждым дюймом украинской территории, которую они оккупировали, разрушают, бомбят, уничтожают - как в районах, где они передвигаются, так и в районах, которые они обстреливают ракетами издалека.

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Поэтому мы так стремимся обеспечить украинцев необходимым вооружением и инструментами, чтобы они могли противостоять продвижению российских сил там, где они могут оттолкнуть их".

Темы: СШАвойна
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