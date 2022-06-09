США о войне в Украине: Обеспокоены, хотим дать все необходимое оружие

США хотят обеспечить Украину всем необходимым оружием, чтобы противостоять россиянам.

Источник: советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан

Прямая речь: "Мы обеспокоены каждым актом агрессии, совершенным россиянами, каждым дюймом украинской территории, которую они оккупировали, разрушают, бомбят, уничтожают - как в районах, где они передвигаются, так и в районах, которые они обстреливают ракетами издалека.

Поэтому мы так стремимся обеспечить украинцев необходимым вооружением и инструментами, чтобы они могли противостоять продвижению российских сил там, где они могут оттолкнуть их".