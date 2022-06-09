Генштаб ВСУ говорит, что две трети российской ОМБр стали небоеспособными после боев

В боях в Украине погибли ориентировочно 800 российских военнослужащих из состава 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ, еще около 400 военных получили ранения.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 утра 9 июня

Дословно: "По имеющейся информации, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Примерно 800 погибшими и около 400 ранеными.

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Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады".

Детали: Таким образом, 15 ОМБр потеряла две трети своих боеспособных сил, задействованные в Украине.

Кроме того, Генштаб сообщил, что в боях на Бахмутском направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери и враг вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения 1-й и 100-й отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.