"Азовсталь" пытались деблокировать: детали операции и почему не получилось
Украина не только спланировала, но и пыталась провести деблокаду завода "Азовсталь" в Мариуполе, где уже несколько недель держали оборону защитники, однако группа бойцов, выдвинувшихся в сторону города, столкнулась с яростным сопротивлением оккупантов и вынуждена была отступить.
Источник: статья "Украинской правды" "Остров надежды". Как вышли и что сейчас с защитниками "Азовстали"
Детали: По словам собеседников УП, деблокада Мариуполя была возможна на первых этапах, но с каждым днем становилась все менее реальной.
Президент Владимир Зеленский и верхушка командования армии, по данным УП, тоже разделяли осторожный оптимизм по поводу возможности освобождения защитников "Азовстали".
Поэтому одна попытка деблокады была не только спланирована, но и воплощена в жизнь. Она состоялась после нескольких недель кровавой блокады Мариуполя. Под общим командованием ГУРа из района Гуляйполя в сторону Мариуполя отправилась группа, которая должна была прорваться в город.
В составе этого подразделения была часть ГУРовцев, часть военных из ВСУ, часть бойцов "Азова", включая лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого.
По словам собеседника УП, сначала планировалось, что им дадут танков и бронемашин более 80 единиц, однако, когда дошло до дела, то собрали всего несколько танков, БМП и БТРов (до 20 штук).
Несмотря на это, группа все же выдвинулась в сторону Мариуполя. Она прошла около 10-15 км, наткнулась на яростную защиту и вынуждена была отступить.
Собеседники УП подчеркивают, что для успешности деблокады в поддержку украинских сил должен был проходить одновременный встречный прорыв мариупольского гарнизона. Но это стало нереально после действий 36-й бригады морской пехоты.
Сначала 4 апреля один батальон 36-й бригады внезапно сдался в плен, а затем неожиданно командир 36-й бригады Владимир Баранюк, никого не предупредив, принял решение пойти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым лишился многих людей. Также, по словам командира "Азова" Дениса Прокопенко (Редиса), многие люди были брошены на произвол судьбы, и они просто попали в плен.
Другой собеседник УП, близкий к "Азову", рассказал, что морпехи сдались с танками, с РСЗО и боеприпасами, чем очень ослабили силы обороны.
После этого стало ясно, что деблокада малыми силами с неоккупированной территории даже на одном направлении невозможна.
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Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
- В ночь на 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая началась эвакуация тяжелораненых бойцов на оккупированную территорию. Всех остальных планировали вывести в несколько этапов. Формально они попали в плен. Украинские власти планируют их обмен.
- 20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы из "Азовстали" уже выведены, и что с 16 мая из бункеров вышли 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.
- 6 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что в руках российских оккупантов находятся более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали". Их освобождением занимается ГУР Минобороны.