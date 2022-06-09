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"Азовсталь" пытались деблокировать: детали операции и почему не получилось

Ирина БалачукЧетверг, 9 июня 2022, 11:19
Азовсталь пытались деблокировать: детали операции и почему не получилось
На фото – российские обстрелы завода "Азовсталь" в Мариуполе. Фото из Telegram полка "Азов"

Украина не только спланировала, но и пыталась провести деблокаду завода "Азовсталь" в Мариуполе, где уже несколько недель держали оборону защитники, однако группа бойцов, выдвинувшихся в сторону города, столкнулась с яростным сопротивлением оккупантов и вынуждена была отступить.

Источник: статья "Украинской правды" "Остров надежды". Как вышли и что сейчас с защитниками "Азовстали"

Детали: По словам собеседников УП, деблокада Мариуполя была возможна на первых этапах, но с каждым днем ​​становилась все менее реальной.

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Президент Владимир Зеленский и верхушка командования армии, по данным УП, тоже разделяли осторожный оптимизм по поводу возможности освобождения защитников "Азовстали".

Поэтому одна попытка деблокады была не только спланирована, но и воплощена в жизнь. Она состоялась после нескольких недель кровавой блокады Мариуполя. Под общим командованием ГУРа из района Гуляйполя в сторону Мариуполя отправилась группа, которая должна была прорваться в город.

В составе этого подразделения была часть ГУРовцев, часть военных из ВСУ, часть бойцов "Азова", включая лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого.

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По словам собеседника УП, сначала планировалось, что им дадут танков и бронемашин более 80 единиц, однако, когда дошло до дела, то собрали всего несколько танков, БМП и БТРов (до 20 штук).

Несмотря на это, группа все же выдвинулась в сторону Мариуполя. Она прошла около 10-15 км, наткнулась на яростную защиту и вынуждена была отступить.

Собеседники УП подчеркивают, что для успешности деблокады в поддержку украинских сил должен был проходить одновременный встречный прорыв мариупольского гарнизона. Но это стало нереально после действий 36-й бригады морской пехоты.

Сначала 4 апреля один батальон 36-й бригады внезапно сдался в плен, а затем неожиданно командир 36-й бригады Владимир Баранюк, никого не предупредив, принял решение пойти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым лишился многих людей. Также, по словам командира "Азова" Дениса Прокопенко (Редиса), многие люди были брошены на произвол судьбы, и они просто попали в плен.

Другой собеседник УП, близкий к "Азову", рассказал, что морпехи сдались с танками, с РСЗО и боеприпасами, чем очень ослабили силы обороны.

После этого стало ясно, что деблокада малыми силами с неоккупированной территории даже на одном направлении невозможна.

Узнать больше: Лица "Азов.Стали". Истории о защитниках Мариуполя 

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Предыстория:

  • Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Морпехи просили об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов. 
  • В ночь на 17 мая в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава. 16 мая началась эвакуация тяжелораненых бойцов на оккупированную территорию. Всех остальных планировали вывести в несколько этапов. Формально они попали в плен. Украинские власти планируют их обмен.
  • 20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы из "Азовстали" уже выведены, и что с 16 мая из бункеров вышли 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.
  • 6 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что в руках российских оккупантов находятся более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали". Их освобождением занимается ГУР Минобороны.

Темы: Мариупольвойна
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