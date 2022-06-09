Генштаб просит сообщать о спецтехнике россиян, чтобы лишить их "глаз"

Генеральный штаб ВСУ просит украинцев сообщать о местах нахождении спецтехники россиян, которая может перевозить комплексы оборудования для управления беспилотниками.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: В Генштабе объяснили, что россияне в войне против Украины используют ряд разных БПЛА – Гранат-1, Гранат-2, Гранат-4, Форпост, Элерон-3СВ, Застава и Орлан-10.

Дословно Генштаб ВСУ: ""Орланы" не летают сами по себе – это целый комплекс оборудования и расчет. Комплекс "Орлан-10" состоит из базовой станции и нескольких БПЛА. Комплекс из ПДУ (пульт дистанционного управления – ред.), стартовой катапульты и 4 БПЛА может перевозиться на автомобиле УАЗ-469 или "Рысь"".

Детали: Военные также показали фото пункта управления Орлан-10 на базе КАМАЗ. Такая машина позволяет управлять четырьмя беспилотниками из одного пункта управления.

Генштаб подчеркнул, что такие "кунги с антеннами" являются ценной добычей для украинских артиллеристов и призвал сообщать ВСУ о местонахождении такой техники.