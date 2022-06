"Жители прошли через ад": посол Британии посетила Бучу

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс посетила Бучу, разрушенную российскими войсками.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я посетила Бучу сегодня. Жители прошли через ад. Я побывала на братской могиле. Разговаривала с родителями и детьми. Дети говорили о сиренах и стрельбе. Обсудили восстановление с мэром. И справедливость с прокурорами. Горжусь, что британская гуманитарная поддержка помогает", - говорится. в сообщении.

I visited Bucha today. Residents have been through hell. I visited a mass grave. Talked with parents and children. Kids talked of sirens and shootings. Discussed renewal with the mayor. And justice with the prosecutors. Proud 🇬🇧 humanitarian assistance is helping. pic.twitter.com/WQn1lfzjaI