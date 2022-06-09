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Польша позволит школьникам из Украины сдать у себя выпускные экзамены

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 20:42

Министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек объявил, что учащиеся из Украины смогут сдать выпускные школьные экзамены на польской территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

По словам Чарнека, договоренности о сдаче украинскими школьниками выпускных экзаменов в Польше он достиг после переговоров с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом.

"Мы договорились, что до 15 июня украинская сторона предоставит информацию о том, сколько учеников хотят сдавать экзамен в Польше и в каких городах. Именно от этого будет зависеть дальнейшая работа", - добавил глава МОН Польши.

Он уточнил, что предварительно планируется организация экзаменов в шести польских университетах.

Как напоминает "Польское радио", в мае около сорока учеников из Украины, приехавших в Польшу после 24 февраля, согласились сдать польские экзамены.

Как сообщалось, нижняя палата польского парламента – Сейм – в среду поддержала поправки в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на украинской территории.

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Теперь изменения в закон должен обсудить и утвердить Сенат.

По оценкам польских властей, в Польше с начала полномасштабного вторжения России зарегистрировались 3,9 миллиона украинских беженцев. Из Польши в Украину за это время выехали около двух миллионов человек, большинство из них украинцы.

Темы: Польшабеженцы
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