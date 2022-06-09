Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша позволит школьникам из Украины сдать у себя выпускные экзамены

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 20:42

Министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек объявил, что учащиеся из Украины смогут сдать выпускные школьные экзамены на польской территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

По словам Чарнека, договоренности о сдаче украинскими школьниками выпускных экзаменов в Польше он достиг после переговоров с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом.

Реклама:

"Мы договорились, что до 15 июня украинская сторона предоставит информацию о том, сколько учеников хотят сдавать экзамен в Польше и в каких городах. Именно от этого будет зависеть дальнейшая работа", - добавил глава МОН Польши.

Он уточнил, что предварительно планируется организация экзаменов в шести польских университетах.

Как напоминает "Польское радио", в мае около сорока учеников из Украины, приехавших в Польшу после 24 февраля, согласились сдать польские экзамены.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, нижняя палата польского парламента – Сейм – в среду поддержала поправки в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на украинской территории.

Теперь изменения в закон должен обсудить и утвердить Сенат.

По оценкам польских властей, в Польше с начала полномасштабного вторжения России зарегистрировались 3,9 миллиона украинских беженцев. Из Польши в Украину за это время выехали около двух миллионов человек, большинство из них украинцы.

Темы: Польшабеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Польша
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: