У берегов Швеции заметили таинственное пятно, которое потом исчезло

В Балтийском море у берегов Швеции обнаружили разлив вещества неизвестного происхождения.

Об этом в четверг сообщила Береговая охрана Швеции, передает "Европейская правда".

Пятно обнаружили впервые в среду в более чем 16 километрах от шведского берега. Пятно площадью в 77 квадратных километров образовалось на море в исключительных экономических зонах Швеции и Финляндии.

Пятно неизвестного вещества возле берега Швеции Фото: Береговая охрана Швеции

Специалисты береговой охраны Швеции взяли образцы вещества для анализа. После этого, в четверг, пятно исчезло.

"Очевидно, что речь не идет о нефти, поскольку она на поверхности воды отблескивает", - отмечают в ведомстве.

Там уточняют, что предварительные результаты лабораторного анализа будут известны не ранее следующей недели, и уверяют, что пятно не несет угрозы окружающей среде или людям.

Параллельно Береговая охрана Швеции приступила к расследованию инцидента, в рамках которого хочет выяснить, какие лодки находились в зоне разлива и какой груз они перевозили.