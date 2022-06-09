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Біля берегів Швеції помітили таємничу пляму, яка згодом зникла

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 21:25

У Балтійському морі біля берегів Швеції виявили розлив речовини невідомого походження.

Про це в четвер повідомила Берегова охорона Швеції, передає "Європейська правда".

Пляму виявили вперше в середу за понад 16 кілометрів від шведського берега. Пляма площею в 77 квадратних кілометрів утворилася на морі у виключних економічних зонах Швеції та Фінляндії.

Пляма невідомої речовини біля берега Швеції
Пляма невідомої речовини біля берега Швеції
Фото: Берегова охорона Швеції

Фахівці Берегової охорони Швеції взяли зразки речовини для аналізу. Після цього, у четвер, пляма зникла.

"Очевидно, що йдеться не про нафту, оскільки вона на поверхні води відблискує", – наголошують у відомстві.

Там уточнюють, що попередні результати лабораторного аналізу будуть відомі не раніше наступного тижня, і запевняють, що пляма не несе загрози довкіллю чи людям.

Паралельно Берегова охорона Швеції розпочала розслідування інциденту, в межах якого хоче з’ясувати, які човни перебували в зоні розливу і який вантаж вони перевозили.

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Теми: ШвеціяНАТО
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