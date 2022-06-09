Экс-телоохранитель Медведчука "гипнотизировал" его, а кум Путина сделал его нардепом – Bihus.Info

Народный депутат Виктор Черный, когда работал телохранителем Виктора Медведчука, проводил сеансы гипноза с "сознанием" кума Путина и платил за ритуалы "улучшения ауры" пророссийских политиков накануне выборов.

Источник: Bihus.Info со ссылкой на содержимое жесткого диска ноутбука Черного

Детали: Чёрный возглавлял частную охранную фирму "Шторм", которая предоставляла свои услуги Медведчуку и его семье. Летом 2019 года Чёрный сумел убедить кума Путина предоставить ему место в списке политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на парламентских выборах, в результате чего он получил депутатский мандат.

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На видео, найденных в файлах ноутбука Черного, записаны сеансы, где гипнологи якобы вводят человека ("слипера") в состояние "гипнотического сна" и "перемещают" внутрь сознания Медведчука. Дальше гипнолог якобы "разговаривает" с сознанием Медведчука через другого человека. К примеру, на одном таком видео гипнолог просит "слипера" улучшить "астральную энергию" Медведчука.

На другом видео гипнолог просит "сознание Медведчука", обращаясь к другому человеку с лицом, закрытой тряпкой, повысить Виктора Черного с должности телохранителя и разрешить ему стать народным депутатом. "Слипер-Медведчук" якобы изображает изумление, зачем Черного делать нардепом.

Кроме того, на ноутбуке нашли фотографии украинских политиков Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Святослава Вакарчука, Юрия Бойко, Александра Вилкула, Евгения Мураева и Вадима Новинского. С фотографиями Зеленского, подписанными "президентом Украины", и фотографиями Бойко, подписанными "премьер-министром Украины", проводились какие-то ритуалы с металлическим щитом.

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На еще одном видео гипнолог расспрашивает, как Черному через Медведчука добиться успеха благодаря близким отношениям Путина со своим кумом. "Слипер" говорит, что Путин вроде бы верит во все, поэтому можно пробовать.

"Слиперы" будто бы обсуждали между собой планы по уничтожению или порабощению "неправильных людей", в частности, "сильной страной". Кроме того, "слиперы" из ноутбука Черного противопоставляют себя "слиперам" и гипнотизерам российских спецслужб, Америки и Британии.

Из ряда видеозаписей можно заключить, что гипнологи и "слиперы" из ноутбука Черного живут в России, потому что они говорят "сюда в Россию", "их Верховная Рада" и "здесь в Питере".

Журналисты выяснили, что у семьи Черного есть ряд недвижимости в Киеве и в пригородах столицы, в частности, у его сына пригородный дом с большой площадью. На его ноутбуке были найдены фотографии Черного на фоне баннеров фирмы Broker Service Group. Авторы расследования утверждают, что компания продает страховые полисы американской компании MetLife за значительный процент.

В частности, он хранил на ноутбуке фотографии и видеозаписи своего участия в корпоративах Broker Service Group, в том числе музыкальные выступления с гитарой. Согласно данным файлов, Чёрный стал агентом компании в 2018 году – в мае того же года зарегистрировался как ФЛП с основным видом деятельности "Агент страховой компании".

Журналисты проверили мета-данные файла и убедились, что они не были подделаны или отредактированы. Кроме того, среди файлов были обнаружены видеозаписи слежки за сторонниками националистических организаций, в том числе лидера организации "С14" Евгения Карася. Bihus.Info нашли видеозаписи охранников фирмы "Шторм" с их участием.

Также среди файлов на ноутбуке Черного обнаружили многочисленные скриншоты банковских платежей, билетов на самолеты, телефоны с личными данными депутата Черного.

Справка: Черный получил место №27 в избирательном списке партии "ОПЗЖ" на парламентских выборах 21 июля 2019 года. В Раде стал членом Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике.

Боевики организации Шторм нападали на съемочную группу журналиста Михаила Ткача, когда он снимал прилет Медведчука в киевском аэропорту им. Игоря Сикорского. Кроме того, "штормовцы" удерживали в заложниках съемочную группу Bihus.Info.

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