В Черном море у берегов Болгарии обнаружили якорную мину

У берегов Болгарии в Черном море обезвредили замеченную с гражданского судна морскую мину.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в Военно-морских силах Болгарии.

Сообщение о плавающей мине поступило от гражданского теплохода около 15:00 30 июня. Устройство обнаружили в 27 морских милях от устья реки Камчия, впадающей в Черное море у Варны.

На поиски мины отправился очередной вертолет, тральщик и вспомогательные корабли. После 17:00 ее нашли и около 21:00 – обезвредили путем управляемого подрыва.

Военные специалисты классифицировали устройство как якорную мину типа "ЯМ", расположенную в боевом положении.

Еще в первые недели полномасштабной войны мины находили у Босфора, у побережья Румынии.

В МИД Украины в конце марта заявили, что находящиеся в Черном море мины Россия захватила на территории оккупированного Крыма.