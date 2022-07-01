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В Черном море у берегов Болгарии обнаружили якорную мину

"Европейская правда"Пятница, 1 июля 2022, 12:34

У берегов Болгарии в Черном море обезвредили замеченную с гражданского судна морскую мину.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в Военно-морских силах Болгарии.

Сообщение о плавающей мине поступило от гражданского теплохода около 15:00 30 июня. Устройство обнаружили в 27 морских милях от устья реки Камчия, впадающей в Черное море у Варны.

 

На поиски мины отправился очередной вертолет, тральщик и вспомогательные корабли. После 17:00 ее нашли и около 21:00 – обезвредили путем управляемого подрыва.

Военные специалисты классифицировали устройство как якорную мину типа "ЯМ", расположенную в боевом положении.

 

Еще в первые недели полномасштабной войны мины находили у Босфора, у побережья Румынии.

В МИД Украины в конце марта заявили, что находящиеся в Черном море мины Россия захватила на территории оккупированного Крыма.

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Темы: БолгарияРосcиявойнаЧерное море
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