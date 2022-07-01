У Чорному морі біля берегів Болгарії виявили якірну міну

Біля берегів Болгарії у Чорному морі знешкодили помічену з цивільного судна морську міну.

Як пише "Європейська правда", про це заявили у Військово-морських силах Болгарії.

Повідомлення про плаваючу міну надійшло від цивільного теплохода близько 15 години 30 червня. Пристрій виявили за 27 морських миль від гирла річки Камчія, що впадає у Чорне море біля Варни.

Реклама:

На пошуки міни вирушив черговий гелікоптер, тральщик та допоміжні кораблі. Після 17 години її знайшли та близько 21 години - знешкодили шляхом керованого підриву.

Військові фахівці класифікували пристрій як якірну міну типу "ЯМ", розміщену у бойовому положенні.

Ще у перші тижні повномасштабної війни міни знаходили біля Босфору, біля узбережжя Румунії.

ВІДЕО ДНЯ

В МЗС України в кінці березня заявили, що міни, які знаходять у Чорному морі, Росія захопила на території окупованого Криму.