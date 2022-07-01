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У Чорному морі біля берегів Болгарії виявили якірну міну

"Європейська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 12:34

Біля берегів Болгарії у Чорному морі знешкодили помічену з цивільного судна морську міну. 

Як пише "Європейська правда", про це заявили у Військово-морських силах Болгарії.

Повідомлення про плаваючу міну надійшло від цивільного теплохода близько 15 години 30 червня. Пристрій виявили за 27 морських миль від гирла річки Камчія, що впадає у Чорне море біля Варни.

 

На пошуки міни вирушив черговий гелікоптер, тральщик та допоміжні кораблі. Після 17 години її знайшли та близько 21 години - знешкодили шляхом керованого підриву.

Військові фахівці класифікували пристрій як якірну міну типу "ЯМ", розміщену у бойовому положенні. 

 

Ще у перші тижні повномасштабної війни міни знаходили біля Босфору, біля узбережжя Румунії.

В МЗС України в кінці березня заявили, що міни, які знаходять у Чорному морі, Росія захопила на території окупованого Криму

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Теми: БолгаріяРосіявійнаЧорне море
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