Украина вернула 144 пленных, из них 95 защитников "Азовстали"

В рамках крупнейшего с 24 февраля обмена пленными Украина вернула 144 военных, из которых 95 защитников "Азовстали".

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны

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Дословно: "Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с самого начала полномасштабного российского вторжения.

Из 144 освобожденных – 95 защитников "Азовстали". Среди них – 43 военнослужащих полка "Азов"".

Детали: Всего освобождены 59 бойцов Национальной гвардии; 30 – Военно-морских сил; 28 – Вооруженных сил Украины; 17 – Государственной пограничной службы Украины; 9 – Территориальной обороны; 1 – Национальной полиции Украины.

Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему – 19.

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В ГУР отметили, что большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь.

Что предшествовало: 22 июня руководитель украинской разведки Кирилл Буданов, отвечающий за обмен украинских защитников из "Азовстали", сказал, что "в ближайшее время" надеется освободить "значимое количество" украинских пленных.

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