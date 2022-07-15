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Британская разведка назвала следующие цели РФ и рассказала о промахах по Змеиному

"Европейская правда"Пятница, 15 июля 2022, 09:41

По оценкам британской разведки, ближайшими целями российских войск будут Северск и Бахмут.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в обзоре о войне в Украине за 15 июля.

Российские источники начали заявлять, что войска РФ якобы уже вышли на окраины Северска. В разведке отмечают, что это не подтверждено, но известно, что российские войска постепенно продвигались на запад, прибегая к обстрелам и попыткам наступательных действий в направлении Северска.

Если Северск будет взят под контроль, скорее всего, следующей целью будет Бахмут.

В обзоре упоминают также ситуацию на острове Змеиный.

 "После отступления со стратегически расположенного острова Змеиный 30 июня Россия пыталась отрицать, что Украина использует его. Однако 13 июня авиаудары двух российских Су-27 промахнулись по острову. Это соответствует тенденциям, что российские воздушные силы не могут успешно вступать в тактические бои", - отмечают в обзоре.

Отмечают также, что общее число вывезенных в Россию людей с оккупированных территорий после 24 февраля превышает 2,5 млн.

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 "В адрес России продолжаются обвинения в принудительной депортации украинцев. Есть много сообщений о недостойном отношении к украинцам в фильтрационных лагерях, организованных РФ", - отмечает разведка.

В предыдущем обзоре сообщалось, что за последние дни российские войска на Донбассе не достигли никакого существенного продвижения и в целом рискуют потерять импульс, который имели после занятия Лисичанска.

Американский Институт исследования войны (ISW) также сообщал, что россияне, вероятно, в скором времени начнут более масштабное и решительное наступление вдоль линии Славянск – Северск – Бахмут.

Темы: разведкаЗмеиныйСеверскБахмут
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