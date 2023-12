Британская разведка назвала следующие цели РФ и рассказала о промахах по Змеиному

По оценкам британской разведки, ближайшими целями российских войск будут Северск и Бахмут.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в обзоре о войне в Украине за 15 июля.

Российские источники начали заявлять, что войска РФ якобы уже вышли на окраины Северска. В разведке отмечают, что это не подтверждено, но известно, что российские войска постепенно продвигались на запад, прибегая к обстрелам и попыткам наступательных действий в направлении Северска.

Если Северск будет взят под контроль, скорее всего, следующей целью будет Бахмут.

В обзоре упоминают также ситуацию на острове Змеиный.

"После отступления со стратегически расположенного острова Змеиный 30 июня Россия пыталась отрицать, что Украина использует его. Однако 13 июня авиаудары двух российских Су-27 промахнулись по острову. Это соответствует тенденциям, что российские воздушные силы не могут успешно вступать в тактические бои", - отмечают в обзоре.

Отмечают также, что общее число вывезенных в Россию людей с оккупированных территорий после 24 февраля превышает 2,5 млн.

"В адрес России продолжаются обвинения в принудительной депортации украинцев. Есть много сообщений о недостойном отношении к украинцам в фильтрационных лагерях, организованных РФ", - отмечает разведка.

