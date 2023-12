Британська розвідка назвала наступні цілі РФ і розповіла про промахи по Зміїному

За оцінками британської розвідки, найближчими цілями російських військ будуть Сіверськ та Бахмут.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді про війну в Україну за 15 липня.

Російські джерела почали заявляти, що вже вийшли на околиці Сіверська. У розвідці зазначають, що це не підтверджено, але відомо, що російські війська поступово просувалися на захід, вдаючись до обстрілів і спроб наступальних дій у напрямку Сіверська.

Якщо Сіверськ буде взятий під контроль, скоріш за все наступною ціллю буде Бахмут.

В огляді згадують також ситуацію на острові Зміїний.

"Після відступу зі стратегічно розташованого острова Зміїний 30 червня, Росія намагалася заперечити, що Україна використовує його. Проте 13 червня авіаудари двох російських Су-27 промахнулися по острову. Це відповідає тенденціям, що російські повітряні сили не можуть успішно вступати в тактичні бої", - зазначають в огляді.

Зазначають також, що загальна кількість вивезених до Росії людей з 24 лютого перевищує 2,5 млн.

"На адресу Росії і далі лунають звинувачення у примусовій депортації українців. Є багато повідомлень про негідне ставлення до українців у фільтраційних таборах, організованих РФ", - зазначає розвідка.

