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Британська розвідка назвала наступні цілі РФ і розповіла про промахи по Зміїному

"Європейська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 09:41

За оцінками британської розвідки, найближчими цілями російських військ будуть Сіверськ та Бахмут. 

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді про війну в Україну за 15 липня.

Російські джерела почали заявляти, що вже вийшли на околиці Сіверська. У розвідці зазначають, що це не підтверджено, але відомо, що російські війська поступово просувалися на захід, вдаючись до обстрілів і спроб наступальних дій у напрямку Сіверська.

Якщо Сіверськ буде взятий під контроль, скоріш за все наступною ціллю буде Бахмут.

В огляді згадують також ситуацію на острові Зміїний.

"Після відступу зі стратегічно розташованого острова Зміїний 30 червня, Росія намагалася заперечити, що Україна використовує його. Проте 13 червня авіаудари двох російських Су-27 промахнулися по острову. Це відповідає тенденціям, що російські повітряні сили не можуть успішно вступати в тактичні бої", - зазначають в огляді. 

Зазначають також, що загальна кількість вивезених до Росії людей з 24 лютого перевищує 2,5 млн.

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"На адресу Росії і далі лунають звинувачення у примусовій депортації українців. Є багато повідомлень про негідне ставлення до українців у фільтраційних таборах, організованих РФ", - зазначає розвідка. 

У попередньому огляді повідомляли, що за останні дні російські війська на Донбасі не досягли ніякого суттєвого просування та в цілому ризикують втратити імпульс, який мали після зайняття Лисичанська. 

Американський Інститут дослідження війни (ISW) також повідомляв, що росіяни, імовірно, незабаром почнуть більш масштабний і рішучий наступ уздовж лінії Слов'янськ - Сіверськ - Бахмут.

Теми: розвідкаЗміїнийСіверськБахмут
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