В Нью-Йорке перекресток в Брайтон-Бич могут назвать в честь Украины

В Нью-Йорке планируют переименовать перекресток Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Украинский путь.

Источник: представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter, издание Рix11

On 14 July the New York City Council approved a bill to rename Brighton Beach Avenue and Coney Island Avenue in Brooklyn as Ukrainian Way pic.twitter.com/ljTo8oJTnr

Дословно: "14 июля городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Украинский путь".

Детали: Позже Кислица опубликовал документ, из которого следует, что речь идет о перекрестке Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню.

Special appreciation of @InnaVernikov for introducing

Section 73. Ukrainian Way

This co-naming is in recognition of the victims of military brutality in the Ukraine.https://t.co/NWYDGSGLOe pic.twitter.com/VBV1jitxUQ