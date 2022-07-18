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В Нью-Йорке перекресток в Брайтон-Бич могут назвать в честь Украины

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 июля 2022, 16:37
В Нью-Йорке перекресток в Брайтон-Бич могут назвать в честь Украины

В Нью-Йорке планируют переименовать перекресток Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Украинский путь.

Источник: представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter, издание Рix11

Дословно: "14 июля городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Украинский путь".

Детали: Позже Кислица опубликовал документ, из которого следует, что речь идет о перекрестке Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню.

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Как пишет местное издание Рix11, принятый горсоветом Нью-Йорка законопроект также предусматривает переименование перекрестка двух авеню МакДональд и Черч в Бруклине в Маленький Бангладеш и Вудсайд-Авеню между 76 и 79 улицами в Квинсе — в Маленький Таиланд.

Всего законопроектом предлагаются изменения в отношении 78 улиц и общественных мест по всему Нью-Йорку.

Теперь он должен быть утвержден мэром города Эриком Адамом.

Справка: Район Бруклина Брайтон-Бич известен большими сообществами россиян и выходцев из бывшего СССР. Его даже называют "Маленькая Одесса".

Темы: США
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