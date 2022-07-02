ОГП: Пограничник требовал у мужчины $10 тысяч за пересечение границы
Суббота, 2 июля 2022, 11:23
Военнослужащий Могилев-Подольский пограничный отряд был задержан за получение взятки – обещал мужу призывного возраста пересечь границу.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: По данным следствия, пограничник требовал у мужчины призывного возраста, которому на период действия военного положения выезд за пределы страны запрещен, 10 000 долларов за беспрепятственное пересечение государственной границы.
При получении 5000 его задержали правоохранители.
В настоящее время работают над объявлением подозрения.