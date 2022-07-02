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ОГП: Пограничник требовал у мужчины $10 тысяч за пересечение границы

Роман ПетренкоСуббота, 2 июля 2022, 11:23
фото огп

Военнослужащий Могилев-Подольский пограничный отряд был задержан за получение взятки – обещал мужу призывного возраста пересечь границу.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, пограничник требовал у мужчины призывного возраста, которому на период действия военного положения выезд за пределы страны запрещен, 10 000 долларов за беспрепятственное пересечение государственной границы.

При получении 5000 его задержали правоохранители.

В настоящее время работают над объявлением подозрения.

 

Темы: Пограничная службавзяткаграницавойна
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