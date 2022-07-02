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Морские пехотинцы показали, как "Стугной" охотятся на российские танки

Роман ПетренкоСуббота, 2 июля 2022, 15:20
ПТРК "СТУГНА" ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО всу

Противотанкисты бригады морской пехоты с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили еще один российский танк на Херсонском направлении.

Источник: Минобороны

Детали: "Наши славные морские пехотинцы уже отслеживают новую враждебную цель, которую готовы отправить вслед за этим подбитым танком.

Так будет с каждым российским захватчиком, совершающим преступления в Украине! Российское зло безнаказанным не останется".

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Темы: Вооруженные силыоружиевойна
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