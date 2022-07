Россия существенно не изменила темп продвижения после оперативной паузы – ISW

Российские войска не смогли нарастить темпы продвижения после выхода из оперативной паузы.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российские войска совершили несколько ограниченных и очень локализованных наземных атак 21 июля. Текущий российский оперативный темп существенно не отличается от того, что было во время официально объявленной оперативной паузы между 7 и 16 июля.

The #Russian operational tempo is not markedly different from the pace of Russian offensive operations during the official operational pause; Russian forces are unlikely to be able to take significant ground in the coming weeks.



Read the latest: https://t.co/B859IOHRtX pic.twitter.com/3Rt1JUvW7v