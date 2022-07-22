Россия существенно не изменила темп продвижения после оперативной паузы – ISW
Российские войска не смогли нарастить темпы продвижения после выхода из оперативной паузы.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Российские войска совершили несколько ограниченных и очень локализованных наземных атак 21 июля. Текущий российский оперативный темп существенно не отличается от того, что было во время официально объявленной оперативной паузы между 7 и 16 июля.
The #Russian operational tempo is not markedly different from the pace of Russian offensive operations during the official operational pause; Russian forces are unlikely to be able to take significant ground in the coming weeks.— ISW (@TheStudyofWar) July 21, 2022
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Российские войска продолжали совершать незначительные атаки в течение этого времени северо-западнее Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.
С 16 июля оккупанты продолжали локальные атаки к востоку от Северска, а также к востоку и югу от Бахмута; по состоянию на 21 июля они не достигли значительных территориальных достижений в этих районах.
Российская группировка северо-западнее Славянска фактически осуществила меньше наземных атак вдоль границы Харьковской и Донецкой областей, чем это было во время официальной оперативной паузы. Отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласовывается с оценкой ISW о том, что российское наступление, по всей вероятности, закончится без захвата Славянска или Бахмута.
Here are today's control-of-terrain maps for #Russia's invasion of #Ukraine from @TheStudyofWar and @criticalthreats. pic.twitter.com/hA73FP114j— ISW (@TheStudyofWar) July 21, 2022
Институт, ссылаясь на собранные данные, предполагает, что российские войска, по всей вероятности, будут продолжать использовать свои резервы низкоточных советских систем оружия, но решимость этих ударов по сравнению с ударами украинских HIMARS останется ограниченной.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
- Нынешний российский оперативный темп существенно не отличается от темпа российских наступательных операций во время официальной российской оперативной паузы, и российские силы вряд ли смогут занять значительные позиции в ближайшие недели.
- Россия, вероятно, использовала 55-60% своего резерва высокоточного оружия.
- Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки восточнее Северска и южнее Бахмута.
- Оккупанты совершили неудачное наступление к северу от Харькова.
- Российские войска нанесли ограниченный наземный удар в Херсонской области.
- Возможно, российские войска хранят оборудование на объектах Запорожской АЭС для защиты украинских ударов.
- В Мурманской области России формируется добровольческий батальон.