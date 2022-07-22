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Росія істотно не змінила темп просування після оперативної паузи – ISW

Ольга Глущенко П'ятниця, 22 липня 2022, 01:58
Росія істотно не змінила темп просування після оперативної паузи – ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська не змогли наростити темпів просування після виходу з оперативної паузи.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Російські війська здійснили кілька обмежених і дуже локалізованих наземних атак 21 липня. Поточний російський оперативний темп істотно не відрізняється від того, який був під час офіційно оголошеної оперативної паузи між 7 і 16 липня.

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Російські війська продовжували здійснювати незначні атаки протягом цього часу на північний захід від Слов'янська та навколо району Сіверська і Бахмута, не захопивши жодної значимої території.

З 16 липня окупанти продовжували локальні атаки на схід від Сіверська, а також на схід і південь від Бахмута; станом на 21 липня вони не досягли значних територіальних здобутків у цих районах.

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Російське угруповання на північний захід від Слов’янська фактично здійснило менше наземних атак уздовж кордону Харківської та Донецької областей, ніж це було під час офіційної оперативної паузи. Відсутність успішних наземних атак за межами районів Слов’янська, Сіверська і Бахмута узгоджується з оцінкою ISW про те, що російський наступ, ймовірно, закінчиться без захоплення Слов’янська чи Бахмута.

Інститут, посилаючись на зібрані дані, припускає, що російські війська, ймовірно, продовжуватимуть використовувати свої резерви низькоточних радянських систем зброї, але рішучість цих ударів, порівняно з ударами українських HIMARS, залишиться обмеженою.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Поточний російський оперативний темп суттєво не відрізняється від темпу російських наступальних операцій під час офіційної російської оперативної паузи, і російські сили навряд чи зможуть зайняти значні позиції в найближчі тижні.
  • Росія, ймовірно, використала 55-60% свого резерву високоточної зброї.
  • Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на схід від Сіверська та південніше Бахмута.
  • Окупанти здійснили невдалий наступ на північ від Харкова.
  • Російські війська здійснили обмежений наземний удар у Херсонській області.
  • Можливо, російські війська зберігають обладнання на об’єктах Запорізької АЕС для захисту від українських ударів.
  • У Мурманській області Росії формується добровольчий батальйон.

Теми: війна
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