Росія істотно не змінила темп просування після оперативної паузи – ISW

Російські війська не змогли наростити темпів просування після виходу з оперативної паузи.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Російські війська здійснили кілька обмежених і дуже локалізованих наземних атак 21 липня. Поточний російський оперативний темп істотно не відрізняється від того, який був під час офіційно оголошеної оперативної паузи між 7 і 16 липня.

