Появился еще один кандидат на должность генпрокурора – источники

На должность генерального прокурора рассматривают также прокурора Киева и бывшего внештатного советника главы Офиса президента Олега Кипера.

Источник: собеседники "Украинской правды" в команде президента

Детали: До назначения на должность прокурора Киева Кипер был внештатным советником главы ОПУ Андрея Ермака.

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"Симоненко близок в первую очередь Татарову. А вот Кипер – напрямую в хороших отношениях с Андреем Борисовичем (Ермаком – ред.). Плюс, в отличие от Симоненко, под Кипера будет легче найти голоса в парламенте", – объяснил собеседник УП из команды президента.

Справка прокуратуры: Олег Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году.

Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместитель начальника управления – начальника отдела Генпрокуратуры.

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9 июня 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера на должность заместителя прокурора Киева.

От УП: Олег Кипер был люстрирован, но в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, считая, что люстрация его была безосновательной, а причастность к узурпации власти Виктором Януковичем – не установлена.

СМИ сообщали о совместном бизнесе жен Олега Кипера и Сергея Кизя, бывшего заместителя генпрокурора Юрия Луценко. Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" сообщали, что Кизь ездит на машине Кипера (BMW X5 2010 года).

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