Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Появился еще один кандидат на должность генпрокурора – источники

Роман Кравец, Ирина БалачукЧетверг, 21 июля 2022, 12:44
Появился еще один кандидат на должность генпрокурора – источники
Олег Кипер. Фото kyiv.gp.gov.ua

На должность генерального прокурора рассматривают также прокурора Киева и бывшего внештатного советника главы Офиса президента Олега Кипера.

Источник: собеседники "Украинской правды" в команде президента

Детали: До назначения на должность прокурора Киева Кипер был внештатным советником главы ОПУ Андрея Ермака.

Реклама:

"Симоненко близок в первую очередь Татарову. А вот Кипер – напрямую в хороших отношениях с Андреем Борисовичем (Ермаком – ред.). Плюс, в отличие от Симоненко, под Кипера будет легче найти голоса в парламенте", – объяснил собеседник УП из команды президента.

Справка прокуратуры: Олег Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году.

Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместитель начальника управления – начальника отдела Генпрокуратуры.

ВИДЕО ДНЯ

9 июня 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера на должность заместителя прокурора Киева.

От УП: Олег Кипер был люстрирован, но в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, считая, что люстрация его была безосновательной, а причастность к узурпации власти Виктором Януковичем – не установлена.

СМИ сообщали о совместном бизнесе жен Олега Кипера и Сергея Кизя, бывшего заместителя генпрокурора Юрия Луценко. Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" сообщали, что Кизь ездит на машине Кипера (BMW X5 2010 года).

Читайте также: Почему устранили Баканова и Венедиктову. Силовая вертикаль Зеленского

Предыстория: 

  • 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.
  • 19 июля Верховная Рада по представлению президента проголосовала за увольнение Венедиктовой с должности генерального прокурора.  
  • В тот же день Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой с должности генпрокурора.
  • Источники УП сообщали, что новым генеральным прокурором могут стать Алексей Симоненко, который сейчас исполняет обязанности генпрокурора, или народный депутат Андрей Костин.

Темы: Офис генпрокурорапрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Офис генпрокурора
Задержали чиновницу военкомата: обещала за $1 тысячу отмазать от повестки
"Тыловые" командиры на Киевщине незаконно выписывали себе "боевые" премии
ОГП: 500 детей погибли из-за российской агрессии
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: