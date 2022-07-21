Появился еще один кандидат на должность генпрокурора – источники
На должность генерального прокурора рассматривают также прокурора Киева и бывшего внештатного советника главы Офиса президента Олега Кипера.
Источник: собеседники "Украинской правды" в команде президента
Детали: До назначения на должность прокурора Киева Кипер был внештатным советником главы ОПУ Андрея Ермака.
"Симоненко близок в первую очередь Татарову. А вот Кипер – напрямую в хороших отношениях с Андреем Борисовичем (Ермаком – ред.). Плюс, в отличие от Симоненко, под Кипера будет легче найти голоса в парламенте", – объяснил собеседник УП из команды президента.
Справка прокуратуры: Олег Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году.
Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместитель начальника управления – начальника отдела Генпрокуратуры.
9 июня 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера на должность заместителя прокурора Киева.
От УП: Олег Кипер был люстрирован, но в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, считая, что люстрация его была безосновательной, а причастность к узурпации власти Виктором Януковичем – не установлена.
СМИ сообщали о совместном бизнесе жен Олега Кипера и Сергея Кизя, бывшего заместителя генпрокурора Юрия Луценко. Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" сообщали, что Кизь ездит на машине Кипера (BMW X5 2010 года).
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Предыстория:
- 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.
- 19 июля Верховная Рада по представлению президента проголосовала за увольнение Венедиктовой с должности генерального прокурора.
- В тот же день Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой с должности генпрокурора.
- Источники УП сообщали, что новым генеральным прокурором могут стать Алексей Симоненко, который сейчас исполняет обязанности генпрокурора, или народный депутат Андрей Костин.