Президент Литвы прибыл в Киев отметить День государственности

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев в День украинской государственности.

Об этом Науседа рассказал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Только что приехал в Киев. В этот особый день, когда Украина впервые отмечает День государственности, выступлю перед украинским народом в Верховной Раде", - отметил Науседа.

Реклама:

Он добавил, что проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским и вручит ему орден Витовта Великого – высшую государственную награду Литвы.

Just arrived in Kyiv. On this special day, as Ukraine celebrates the Day of Statehood for the first time, will address Ukrainian people at the Verkhovna Rada.

Will also meet President @ZelenskyyUA, present him with the Order of Vytautas the Great - the highest 🇱🇹state decoration. pic.twitter.com/39GPMiB5XJ