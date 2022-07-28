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Президент Литвы прибыл в Киев отметить День государственности

"Европейская правда"Четверг, 28 июля 2022, 10:51

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев в День украинской государственности.

Об этом Науседа рассказал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Только что приехал в Киев. В этот особый день, когда Украина впервые отмечает День государственности, выступлю перед украинским народом в Верховной Раде", - отметил Науседа.

Он добавил, что проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским и вручит ему орден Витовта Великого – высшую государственную награду Литвы.

24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину Независимости Украины, президент Владимир Зеленский объявил об учреждении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины.

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31 мая 2022 года Верховная Рада установила, что 28 июля в Украине будет праздничный день – День украинской государственности.

На днях на саммит первой леди в Киев с визитом приезжала супруга президента Литвы Гитанаса Науседи Диана.

Ранее Науседа призвал к более жестким санкциям против России, подчеркнув, что они должны быть действительно эффективными и что из нельзя было обойти.

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Темы: ЛитваКиев
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