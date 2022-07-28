Президент Литвы прибыл в Киев отметить День государственности

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев в День украинской государственности.

Об этом Науседа рассказал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Только что приехал в Киев. В этот особый день, когда Украина впервые отмечает День государственности, выступлю перед украинским народом в Верховной Раде", - отметил Науседа.

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Он добавил, что проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским и вручит ему орден Витовта Великого – высшую государственную награду Литвы.

Just arrived in Kyiv. On this special day, as Ukraine celebrates the Day of Statehood for the first time, will address Ukrainian people at the Verkhovna Rada.

Will also meet President @ZelenskyyUA, present him with the Order of Vytautas the Great - the highest 🇱🇹state decoration. pic.twitter.com/39GPMiB5XJ — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 28, 2022

ВИДЕО ДНЯ

24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину Независимости Украины, президент Владимир Зеленский объявил об учреждении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины.

31 мая 2022 года Верховная Рада установила, что 28 июля в Украине будет праздничный день – День украинской государственности.

На днях на саммит первой леди в Киев с визитом приезжала супруга президента Литвы Гитанаса Науседи Диана.

Ранее Науседа призвал к более жестким санкциям против России, подчеркнув, что они должны быть действительно эффективными и что из нельзя было обойти.