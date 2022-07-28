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Президент Литви прибув до Києва відзначити День державності

"Європейська правда"Четвер, 28 липня 2022, 10:51

Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва у День української державності.

Про це Науседа розповів у Twitter, пише "Європейська правда".

"Щойно приїхав до Києва. Цього особливого дня, коли Україна вперше відзначає День державності, виступлю перед українським народом у Верховній Раді", - зазначив Науседа.

Він додав, що проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським та вручить йому орден Вітовта Великого – найвищу державну нагороду Литви.

24 серпня 2021 року, у 30-ту річницю Незалежності України, президент Володимир Зеленський оголосив про заснування нового свята – Дня української державності, яке відзначатиметься у День хрещення Русі-України.

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31 травня 2022 року Верховна Рада встановила, що 28 липня в Україні буде святковий день – День української державності.

Днями на саміт перших леді до Києва з візитом приїздила дружина президента Литви Гітанаса Науседи Діана.

Раніше Науседа закликав до жорсткіших санкцій проти Росії, наголосивши, що вони мають бути справді ефективними і такими, які не можна обійти.

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Теми: ЛитваКиїв
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