Президент Литви прибув до Києва відзначити День державності

Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва у День української державності.

Про це Науседа розповів у Twitter, пише "Європейська правда".

"Щойно приїхав до Києва. Цього особливого дня, коли Україна вперше відзначає День державності, виступлю перед українським народом у Верховній Раді", - зазначив Науседа.

Він додав, що проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським та вручить йому орден Вітовта Великого – найвищу державну нагороду Литви.

