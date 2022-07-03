Враг обстрелял Харьковский район: есть жертвы

В результате обстрела российских войск Харьковского района в воскресенье 3 июля трое человек погибли, один – получил ранение.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь: "Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского района. Снова страдают мирные жители и гражданская инфраструктура.

Под обстрелами села Дергачевская и Ольховская территориальные общины.

По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, к сожалению, 3 человека погибли, 1 женщина получила ранения".

Детали: Глава ОВА призвал жителей Харькова и Харьковского района быть внимательными, реагировать на сигналы тревоги и без необходимости не выходить на улицы.