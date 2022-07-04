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Глава ГУР: Россия не планирует "ограничиваться Донбассом", а хочет полного уничтожения Украины

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 июля 2022, 10:28
Кирилл Буданов. фото УП

По данным Главного управления разведки Министерства обороны, Кремль не собирается ущемлять свои аппетиты Донбассом и планирует полное уничтожение Украины.

Источник: глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина"

Детали: Относиетльно данных разведок международных партнеров, Буданов отметил, что ГУР ориентируется на свою собственную информацию.

И цель, которую ставит перед собой Россия – полное уничтожение украинской государственности.

Прямая речь: "Еще раз напоминаю, что именно мы были первыми, кто сказал, что и как будет происходить. Поэтому с полной ответственностью могу вам заявить, что планы России – это полное уничтожение Украины, абсолютное полное.

А какие-либо инсинуации на счет того, а, возможно, им хватит Донбасса, я попрошу мне даже такие вопросы не задавать. Мы не будем торговать территориями".

Напомним: 3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев Силы обороны Украины отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области.

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Британская разведка 4 июля отмечала, что российские войска после захвата города Лисичанска предположительно бросят силы на взятие под контроль Донецкой области.

Темы: разведкавойнаРосcия
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