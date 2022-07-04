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Из Лисичанска смогли уехать не все желающие жители – ВГА

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 июля 2022, 21:23

Из Лисичанска в Луганской области, из которого после тяжелых боев отошли украинские военные, смогли уехать не все желающие жители.

Источник: глава Лисичанской военно-гражданской администрации Валерий Шибико в комментарии Радио Свобода

Прямая речь: "Как бы мы ни хотели всех вывезти, но поток очень увеличился в последние дни, и также увеличились обстрелы. Тех, кого могли, мы вывезли, но я думаю, что мы не смогли добраться до каких-то районов в Лисичанске".

Детали: По словам главы ВГА, безопасного способа покинуть Лисичанск пока нет.

Шибико также подтвердил, что часть остающихся в городе людей действительно ждали прихода армии РФ.

"Процент людей, ожидавших российские войска, был. Это люди более старшего возраста, которые еще помнят Советский Союз, они его ждут и дождались. Они считают, что к ним сейчас пришел Советский Союз", – рассказал он.

Что предшествовало: В воскресенье Генштаб сообщил, что после тяжелых боев Силы обороны Украины отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области.

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Темы: ЛисичанскоккупацияЛуганская область
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