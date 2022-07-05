На Харьковском направлении ВСУ заставили россиян отойти - Минобороны

В Харьковской области украинские защитники отразили штурмовые действия российских оккупантов и заставили их отойти.

Источник: брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника

Прямая речь: "В направлении населенных пунктов Казачья Лопань и Сосновка, украинские войска отразили штурмовые действия противника и заставили его отойти".

Детали: По словам спикера Минобороны, в Харьковском направлении вражеские подразделения западного военного округа, береговых войск балтийского флота и мобилизационного резерва 1 и 2 армейских корпусов свои усилия сосредоточили на удержании ранее захваченных позиций.

Чтобы нарушить логистическое обеспечение Сил обороны в районе села Циркуны, оккупанты дистанционно заминировали местность и нанесли авиаудары с вертолетов Ка-52 в районе Петровки.

Более сложная ситуация, по словам Мотузяника, на Славянском направлении, где ВСУ препятствуют попыткам противника создать условия для наступления на Славянск.

Прямая речь: "Противник вел штурмовые действия в направлении села Довгенькое и Мазановка, сейчас боевые действия продолжаются. Также враг нанес авиационный удар с использованием пары Ка-52 в районах Дубровного и Богородичного. В направлении села Долина украинские воины успешно отбили штурм".

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В целом оккупанты ведут артиллерийские обстрелы в сторону украинских позиций вдоль всей линии фронта.