Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки ПВО отминусовала 9 крылатых ракет врага, а ударная авиация – 2 склада боеприпасов РФ

Валентина РоманенкоВторник, 5 июля 2022, 23:02

Противовоздушная оборона Воздушных сил 5 июля уничтожила девять крылатых ракет, а ударная авиация – два склада боеприпасов, два взводных опорных пункта и 20 единиц техники оккупантов.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Ударная авиация Воздушных сил продолжает атаковать врага на нескольких стратегических направлениях, поражая позиции оккупантов огнем с воздуха.

5 июля бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожают два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских захватчиков, до двадцати единиц техники и живую силу врага".

Детали: В отчете ВС указано, что во вторник по Украине враг нанес ракетные удары с акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

В 4 утра шесть из семи таких ракет были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Схід" на Днепропетровщине.

Около 20.00 часов на западном направлении сбиты три крылатые ракета врага. Их уничтожили расчеты зенитного ракетного подразделения и переносного зенитно-ракетного комплекса, еще одну крылатую ракету ликвидировал пилот украинского истребителя.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
Главное сегодня

Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы РФ не обстреливала венгров Закарпатья – Сийярто

В России потребовали от США компенсацию за Covid-19

Краматорское направление: ВСУ нанесли врагу значительные потери – сводка

ISW назвал цели войны Путина в Украине

Украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам врага - командование "Юг"

В Раду внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных по Украине

Все новости...
война
Краматорское направление: ВСУ нанесли врагу значительные потери – сводка
Ким рассказал, является ли Николаев приоритетом для врага
Виталий Ким: Мы прошли состояние, когда "все пропало" и "мы всем наваляли". Сейчас состояние "нужно тяжело работать ради победы"
Последние новости
11:31
Родители предлагают запретить очное обучение до завершения войны
11:30
Премьер Ирландии прибыл с визитом в Украину
11:07
видеоРоссийскому танку "сорвало башню" после пламенной встречи с ВСУ
11:00
Эмиссия денег – не выход. Нужны другие методы поддержки экономики. Глава НБУ
11:00
У заместителя председателя Харьковского облсовета нашли паспорт РФ, полученный в Севастополе – ГБР
10:59
Виталий Ким: Сейчас нужно работать каждый день тяжело, долго ради нашей победы
10:57
В Херсонской области отключили Youtube и Instagram – коллаборант
10:55
База пропагандистов, заставляющих полюбить войну против Украины
10:48
В РФ из-за невозможности экспорта приостановил работу крупнейший свинцовый завод
10:24
Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы РФ не обстреливала венгров Закарпатья – Сийярто
Все новости...