Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За сутки ПВО отминусовала 9 крылатых ракет врага, а ударная авиация – 2 склада боеприпасов РФ

Валентина РоманенкоВторник, 5 июля 2022, 23:02
За сутки ПВО отминусовала 9 крылатых ракет врага, а ударная авиация – 2 склада боеприпасов РФ

Противовоздушная оборона Воздушных сил 5 июля уничтожила девять крылатых ракет, а ударная авиация – два склада боеприпасов, два взводных опорных пункта и 20 единиц техники оккупантов.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Ударная авиация Воздушных сил продолжает атаковать врага на нескольких стратегических направлениях, поражая позиции оккупантов огнем с воздуха.

Реклама:

5 июля бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожают два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских захватчиков, до двадцати единиц техники и живую силу врага".

Детали: В отчете ВС указано, что во вторник по Украине враг нанес ракетные удары с акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

В 4 утра шесть из семи таких ракет были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Схід" на Днепропетровщине.

ВИДЕО ДНЯ

Около 20.00 часов на западном направлении сбиты три крылатые ракета врага. Их уничтожили расчеты зенитного ракетного подразделения и переносного зенитно-ракетного комплекса, еще одну крылатую ракету ликвидировал пилот украинского истребителя.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
война
Авиация нанесла 5 ударов по ЗРК врага – сводка
Оккупанты "выборами" на ВОТ хотят увеличить и ускорить мобилизацию – сопротивление
"Где потерял оружие? Там же, где и ногу!" Как государство погружает военных с инвалидностью в бюрократический водоворот
Последние новости
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
Все новости...
Реклама: