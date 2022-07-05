За сутки ПВО отминусовала 9 крылатых ракет врага, а ударная авиация – 2 склада боеприпасов РФ

Противовоздушная оборона Воздушных сил 5 июля уничтожила девять крылатых ракет, а ударная авиация – два склада боеприпасов, два взводных опорных пункта и 20 единиц техники оккупантов.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Ударная авиация Воздушных сил продолжает атаковать врага на нескольких стратегических направлениях, поражая позиции оккупантов огнем с воздуха.

5 июля бомбардировщики и штурмовики Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожают два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских захватчиков, до двадцати единиц техники и живую силу врага".

Детали: В отчете ВС указано, что во вторник по Украине враг нанес ракетные удары с акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

В 4 утра шесть из семи таких ракет были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Схід" на Днепропетровщине.

Около 20.00 часов на западном направлении сбиты три крылатые ракета врага. Их уничтожили расчеты зенитного ракетного подразделения и переносного зенитно-ракетного комплекса, еще одну крылатую ракету ликвидировал пилот украинского истребителя.