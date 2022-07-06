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Немецкая оппозиция требует от правительства скорее передать Украине 200 БТР Fuchs – СМИ

"Европейская правда"Среда, 6 июля 2022, 18:24

Крупнейший оппозиционный блок немецкого Бундестага – ХДС/ХСС – планирует инициировать резолюцию с требованием к федеральному правительству передать в кратчайшие сроки 200 бронетранспортеров Fuchs.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

В резолюции отмечается, что война в Украине находится в "критической фазе" и передовая военная техника в Украине может привести к "серьезным стратегическим последствиям".

ХДС/ХСС также ссылается на решение "светофорной" коалиции с апреля этого года, в которой она обязалась поставлять Украине тяжелое оружие.

"Для украинской армии идет речь о скорой поставке надежной техники, которая может быть немедленно использована на передовой. Такая техника есть в запасах Бундесвера и должна быть снята с использования Бундесвера – бронетранспортеры Fuchs", – говорится в проекте резолюции.

В то же время генеральный инспектор Бундесвера Эбергард Зорн заявил, что такое решение будет непросто воплотить в жизнь. Хотя немецкая армия имеет 825 БТР Fuchs, они все имеют разные модификации – от радарных носителей до медицинских автомобилей.

"Нам нужны эти транспортные средства. Я пока не вижу возможности передать их все или часть", – заявил Зорн во вторник.

Напомним, правительство Германии ранее опубликовало перечень оружия, которое готовится к передаче Украине – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство Берлина поставлять Украине современное вооружение. Но в правительстве отмечали, что по организационным причинам и из-за проблем с безопасностью говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.

Темы: ГерманияУкраинаоружиеоппозиция
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