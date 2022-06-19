Командиров "Азова" вывезли в Россию для "следственных действий" – росСМИ

Российские СМИ сообщают, что командиров полка "Азов", якобы сдавшихся в плен, вывезли на территорию России для так называемых "следственных действий".

Источник: ТАСС со ссылкой на источник

Дословно: "Руководителей "Азова", сдавшихся в плен в Мариуполе, этапировали в РФ для следственных действий".

Напомним: Командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко передал должностные обязанности майору Никите Надточию.

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