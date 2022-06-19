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Командиров "Азова" вывезли в Россию для "следственных действий" – росСМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 02:51
Командиров Азова вывезли в Россию для следственных действий – росСМИ
фото: getty images

Российские СМИ сообщают, что командиров полка "Азов", якобы сдавшихся в плен, вывезли на территорию России для так называемых "следственных действий".

Источник: ТАСС со ссылкой на источник

Дословно: "Руководителей "Азова", сдавшихся в плен в Мариуполе, этапировали в РФ для следственных действий".

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Напомним: Командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко передал должностные обязанности майору Никите Надточию.

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Предыстория:

  • Украинские защитники Мариуполя, вывезенные в мае с территории "Азовстали", находятся в колонии в Донецкой области. Источники УП в украинских властях утверждали, что в Оленовке находятся 2 449 украинских военнослужащих в качестве военнопленных.
  • Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию проходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелья "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
  • В Генштабе ВСУ заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и командирам дан приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти без оружия к противнику.
  • Россияне и их сообщники из ОРДЛО угрожают бойцам "Азова" судилищем. Об обмене пленными пока речь не идет, несмотря на договоренности.

Темы: АзоввойнаРосcияпленные
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