Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники "Азовстали" находятся на оккупированной территории Донбасса – Данилов

Денис КарловскийСреда, 15 июня 2022, 21:48
Защитники Азовстали находятся на оккупированной территории Донбасса – Данилов
украинские защитники "азовстали" едут в автобусе оккупантов в оленовку 17 мая. фото: getty images

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что большинство украинских военных, эвакуированных из Мариуполя, находятся на оккупированной территории Донецкой области.

Источник: комментарий Данилова в прямом эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Данилова: "В этих процессах участвует не только наша страна, есть международные институты, которые помогают в этом. Здесь главное - не навредить. И многое не надо говорить. Будем ждать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были исполнены, и все парни и девушки, которые сегодня в плену, прошедшие Мариуполь, обязательно вернулись живыми и здоровыми.

Реклама:

Еще раз подчеркиваю: здесь главное сейчас – не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не обвинил нас в срыве тех или иных вещей. Это очень тонкая вещь.

Есть информация, что они находятся на территории Донецкой области. Еще раз подчеркиваю: количество людей это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. И потому сказать, что все там находятся, мы совсем не можем. Мы точно можем сказать, что подавляющее большинство, может, и все, находятся на территории Донецкой области".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Представители украинских спецслужб для "Украинской правды" подтвердили, что бойцы полка "Азов" находятся в колонии в захваченной Еленовке Донецкой области. В ближайшие дни российские пропагандисты могут использовать защитников Мариуполя для своих целей.
  • Источники УП в украинских властях утверждали, что в Оленовке находятся 2 449 украинских военнослужащих в качестве военнопленных.
  • Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию проходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелья "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
  • В Генштабе ВСУ заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и командирам дан приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти без оружия к противнику.
  • Россияне и их сообщники из ОРДЛО угрожают бойцам "Азова" судилищем. Об обмене пленными пока речь не идет, несмотря на договоренности.

Темы: АзовМариупольпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Азов
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Бойцы "Азова" показали, как уничтожают врага на Запорожском направлении
Боевики "ДНР" приговорили двух азовцев к 24 годам колонии, а терробороновца − к 21 году
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: