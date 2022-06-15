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Защитники "Азовстали" находятся на оккупированной территории Донбасса – Данилов

Денис КарловскийСреда, 15 июня 2022, 21:48
украинские защитники "азовстали" едут в автобусе оккупантов в оленовку 17 мая. фото: getty images

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что большинство украинских военных, эвакуированных из Мариуполя, находятся на оккупированной территории Донецкой области.

Источник: комментарий Данилова в прямом эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Данилова: "В этих процессах участвует не только наша страна, есть международные институты, которые помогают в этом. Здесь главное - не навредить. И многое не надо говорить. Будем ждать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были исполнены, и все парни и девушки, которые сегодня в плену, прошедшие Мариуполь, обязательно вернулись живыми и здоровыми.

Еще раз подчеркиваю: здесь главное сейчас – не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не обвинил нас в срыве тех или иных вещей. Это очень тонкая вещь.

Есть информация, что они находятся на территории Донецкой области. Еще раз подчеркиваю: количество людей это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. И потому сказать, что все там находятся, мы совсем не можем. Мы точно можем сказать, что подавляющее большинство, может, и все, находятся на территории Донецкой области".

Предыстория:

  • Представители украинских спецслужб для "Украинской правды" подтвердили, что бойцы полка "Азов" находятся в колонии в захваченной Еленовке Донецкой области. В ближайшие дни российские пропагандисты могут использовать защитников Мариуполя для своих целей.
  • Источники УП в украинских властях утверждали, что в Оленовке находятся 2 449 украинских военнослужащих в качестве военнопленных.
  • Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию проходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелья "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
  • В Генштабе ВСУ заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и командирам дан приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти без оружия к противнику.
  • Россияне и их сообщники из ОРДЛО угрожают бойцам "Азова" судилищем. Об обмене пленными пока речь не идет, несмотря на договоренности.

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Темы: АзовМариупольпленные
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