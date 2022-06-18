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Командир "Азова" Денис Прокопенко передал свои обязанности

Денис КарловскийСуббота, 18 июня 2022, 22:36
денис прокопенко. скриншот видео обращения в мае

Командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко передал должностные обязанности майору Никите Надточию.

Источник: майор Надточий в комментарии для издания "Радіо Свобода"

Прямая речь Надточия: "Это было просто сообщение (от Дениса Прокопенко – УП) в Телеграмме, что "как будешь готов стать в строй, связывайся с теми-то людьми, приезжаешь и берешь командование в свои руки до момента возвращение меня".

Детали: Прокопенко в настоящее время находится в российском плену.

В момент осады Мариуполя Надточий был командиром второго батальона отдельного отряда специального назначения "Азов".

Надточий сказал, что был ранен на территории "Азовстали" в начале обороны Мариуполя в марте. Он пытался вывезти 200-х и 300-х в госпиталь на территории "Азовстали", но российская штурмовая авиация запустила ракету вблизи него. Осколки попали в голову, обе ноги, живот и левую руку.

Его эвакуировали на украинских вертолетах 21 марта одним из первых совместно с другими тяжелоранеными.

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По его словам, сначала из вертолетов разгрузили определенную провизию, а затем начали завозить лежачих раненых, среди которых и был Надточий.

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Предыстория:

  • Украинские защитники Мариуполя, вывезенные в мае с территории "Азовстали", находятся в колонии в Донецкой области. Источники УП в украинских властях утверждали, что в Оленовке находятся 2 449 украинских военнослужащих в качестве военнопленных.
  • Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию проходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелья "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
  • В Генштабе ВСУ заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и командирам дан приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти без оружия к противнику.
  • Россияне и их сообщники из ОРДЛО угрожают бойцам "Азова" судилищем. Об обмене пленными пока речь не идет, несмотря на договоренности.

Темы: АзовМариупольВооруженные силыпленные
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