Командир "Азова" Денис Прокопенко передал свои обязанности

Командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко передал должностные обязанности майору Никите Надточию.

Источник: майор Надточий в комментарии для издания "Радіо Свобода"

Прямая речь Надточия: "Это было просто сообщение (от Дениса Прокопенко – УП) в Телеграмме, что "как будешь готов стать в строй, связывайся с теми-то людьми, приезжаешь и берешь командование в свои руки до момента возвращение меня".

Детали: Прокопенко в настоящее время находится в российском плену.

В момент осады Мариуполя Надточий был командиром второго батальона отдельного отряда специального назначения "Азов".

Надточий сказал, что был ранен на территории "Азовстали" в начале обороны Мариуполя в марте. Он пытался вывезти 200-х и 300-х в госпиталь на территории "Азовстали", но российская штурмовая авиация запустила ракету вблизи него. Осколки попали в голову, обе ноги, живот и левую руку.

Его эвакуировали на украинских вертолетах 21 марта одним из первых совместно с другими тяжелоранеными.

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По его словам, сначала из вертолетов разгрузили определенную провизию, а затем начали завозить лежачих раненых, среди которых и был Надточий.

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