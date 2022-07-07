СБУ задержала агента, который разведывал позиции украинской ПВО для России

Военная контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала попытку агрессора установить местонахождение систем противовоздушной обороны ВСУ вблизи южного и восточного фронтов.

Источник: СБУ

Детали: В ходе спецоперации в Днепропетровской области задержан российский агент, который разведывал позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300.

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Полученные координаты ему предстояло передать своему "куратору" через заранее отработанные каналы закрытой связи.

По одной из версий, оккупанты планировали использовать эту информацию для осуществления ракетных ударов или проведения диверсий, чтобы нейтрализовать противовоздушную защиту Украины.

СБУ напоминает, что на днях система ПВО в Днепропетровской области сбила 6 из 7 ракет, которыми россияне пытались обстрелять область.

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Установлено, что предатель был завербован представителем спецслужб РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Во время обысков по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Мужчина взят под стражу.