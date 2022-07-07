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Джонсон в четверг подаст в отставку с поста премьера Британии

"Европейская правда"Четверг, 7 июля 2022, 11:42

Борис Джонсон уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании в четверг.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет BBC.

Также сообщается, что Джонсон продолжит руководить правительством, а новый британский премьер будет избран осенью.

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Избирательная гонка за пост лидера Консервативной партии состоится этим летом, и новый глава правительства будет определен до партийной конференции в октябре.

Телеканал Sky News также сообщает об отставке премьера сегодня. Отмечается, что это произошло после того, как его новый министр образования Мишель Донелан ушла в отставку после 36 часов в должности, а министр Надхим Захави сказал премьеру "уходить сейчас".

Кроме того, министр обороны Бен Уоллес отказался от поддержки.

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В канцелярии премьера заявили, что он сегодня сделает заявление для страны.

Ранее сообщалось, что на Даунинг-стрит начали готовить заявление на случай возможной отставки Джонсона. По состоянию на утро четверга количество чиновников, покинувших его кабинет, превысило 50 человек.

Причиной недовольства Консервативной партии стали неправдивые заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам. Канцелярия Джонсона утверждала, что он не знал об этом инциденте и поэтому поддержал повторное назначение Пинчера в 2022 году, но позже премьер был вынужден признать, что это не так.

Борис Джонсон с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину: он выступает за предоставление Киеву достаточной военной помощи для отвоевания всех оккупированных российскими силами территорий, а также пообещал миллиарды фунтов финансовой поддержки.

Кроме того, Джонсон дважды с конца февраля находился в Киеве и проводил переговоры с Владимиром Зеленским.

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Темы: Борис Джонсон
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