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Оккупанты ударили по центру Краматорска, есть жертвы – мэр

"Украинская правда"Четверг, 7 июля 2022, 15:37
Оккупанты ударили по центру Краматорска, есть жертвы – мэр
Фото Павла Кириленко у Facebook

Оккупанты нанесли ракетный удар по центу Краматорска на Донетчине, известно об 1 погибшем и 6 раненых.

Источник: городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook, начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Гончаренко: "Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы".

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Прямая речь Кириленко: "Достоверно известно о 1 погибшем и 6 раненых, однако эти цифры еще могут измениться. От удара пострадали 6 домов, в том числе гостиница и жилая многоэтажка".

Детали: В настоящее время власти выясняют последствия удара, в городе работают спасательные службы.

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Что предшествовало: 3 июля в результате обстрела Краматорска на Донетчине была ранена женщина, повреждены дома и школа.

Темы: войнаКраматорск
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