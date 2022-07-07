В Беларуси уже прямо угрожают напасть на Польшу в случае "провокаций Запада"

Заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Беларуси генерал-майор Руслан Косыгин заявил, что в случае "провокаций Запада" белорусские силы нанесут удары, прежде всего, по инфраструктуре Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

"Территория Польши, как, однако, и страны Балтии, превращается в полигон, на территории которого США планируют развязать в Европе еще один кровавый конфликт против Российской Федерации и ее союзников", – заявил Косыгин.

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Он отметил проведение военных учений, а также "попытки отдельных польских политиков инициировать возвращение так называемых изначально польских земель, под которыми подразумеваются западные регионы Украины и Беларуси".

Это все заместитель начальника Генштаба ВС Беларуси назвал "подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении" на фоне "деградации стран Западной Европы и фактической потери ими самостоятельности в принятии решений".

"В то же время – и это следует понимать прежде всего польскому руководству – в случае начала конфликта территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры", – сказал Косыгин.

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Он подытожил, что "на Западе должны четко понимать, что наш ответ на любые вооруженные провокации однозначно будет адекватным и жестким".

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хочет воевать против Украины, и якобы Киев заинтересован в прямом вступлении Беларуси в войну.

Лукашенко также обвинил Украину в запуске ракет по территории Беларуси и приказал своим военным "взять под прицел" центры принятия решений в столицах противников Минска.

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