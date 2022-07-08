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Самоликвидировались: российские войска ударили по своим позициям - Запорожская ОВА

"Украинская правда"Пятница, 8 июля 2022, 09:53

На границе Донецкой и Запорожской областей российские РСЗО обстреляли позиции своих войск, в результате чего один оккупант погиб и еще двое получили ранения.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Не так давно подразделение РСЗО оккупанта нанесло огневое поражение своих позиций вблизи населенного пункта Нескучное. В результате "прицельного" огня один оккупант погиб, двое получили ранения".

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Детали: По информации разведки, на которую ссылается Запорожская ОВА, отдельные подразделения реактивной артиллерии захватчиков не поддерживают агрессию против Украины, поэтому проводят "демилитаризацию своих же российских оккупационных войск".

Кроме того, военная администрация подтвердила уничтожение боеприпасов противника в Запорожской области.

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Темы: Запорожская областьРосcиявойна
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