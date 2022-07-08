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Зеленский назвал условия прекращения боевых действий до конца года

Роман ПетренкоПятница, 8 июля 2022, 13:41
Зеленский назвал условия прекращения боевых действий до конца года
зеленский, фото оп

Президент Владимир Зеленский считает, что из-за ряда условий военные действия с Россией могут закончиться до конца 2022 года. Среди них – объединенные украинцы, мощное оружие и удача.

Источник: Зеленский в интервью CNN

Прямая речь Зеленского: "Если наше государство будет объединенным, таким, как сейчас, если мощное оружие будет прибывать от наших партнеров нам вовремя, и если удача и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем многое сделать до конца этого года.

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Я уверен, мы можем завершить военную часть этой войны.

Потому что если мы будем крепкими, как я сказал, то мы можем прийти к тому моменту, когда России придется уже сесть за стол переговоров".

Детали: По словам Зеленского, Россия будет видеть продолжение объединения мира вокруг Украины, прочность Украины и победу Украины в тех или иных направлениях, или в операциях.

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Напомним: Зеленский рассказал, что оружие, которое Украина получила от западных партнеров, наконец-то мощно заработала по линии фронта: защитники наносят ощутимые удары по составам и важным логистическим точкам оккупантов.

Темы: Зеленскийвойна
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