На Одесчине военные обезвредили дрейфующую мину
Пятница, 8 июля 2022, 17:41
Военные ВМС Украины обезвредили очередную дрейфующую противокорабельную мину у побережья Одесщины.
Источник: ВМС ВСУ в Facebook
Дословно: "В Черном море, у побережья Одесщины силами обороны была обнаружена очередная дрейфующая противокорабельная мина".
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Детали: Опасную находку ликвидировало подразделение Военно-морских сил. Это уже не первый раз, когда мины выносит на побережье Одесщины.
Что предшествовало: 21 июня к берегу Коблево волны прибили морскую мину, она бесконтрольно сдетонировала.