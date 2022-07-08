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На Одесчине военные обезвредили дрейфующую мину

"Украинская правда"Пятница, 8 июля 2022, 17:41
На Одесчине военные обезвредили дрейфующую мину
Фото ВМС в Facebook

Военные ВМС Украины обезвредили очередную дрейфующую противокорабельную мину у побережья Одесщины.

Источник: ВМС ВСУ в Facebook

Дословно: "В Черном море, у побережья Одесщины силами обороны была обнаружена очередная дрейфующая противокорабельная мина".

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Детали: Опасную находку ликвидировало подразделение Военно-морских сил. Это уже не первый раз, когда мины выносит на побережье Одесщины.

Что предшествовало: 21 июня к берегу Коблево волны прибили морскую мину, она бесконтрольно сдетонировала.

Темы: войнаОдесская область
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