На Одещині військові знешкодили дрейфуючу міну

Військові ВМС України знешкодили чергову дрейфуючу протикорабельну міну біля узбережжя Одещини.

Джерело: ВМС ЗСУ у Facebook

Дослівно: "В Чорному морі, поблизу узбережжя Одещини силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну".

Деталі: Небезпечну знахідку ліквідував підрозділ Військово-морських сил. Це вже не перший раз, коли міни виносить на узбережжя Одещини.

Що було раніше: 21 червня до берега Коблевого хвилі прибили морську міну, вона безконтрольно здетонувала.