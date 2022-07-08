На Одещині військові знешкодили дрейфуючу міну
П'ятниця, 8 липня 2022, 17:41
Військові ВМС України знешкодили чергову дрейфуючу протикорабельну міну біля узбережжя Одещини.
Джерело: ВМС ЗСУ у Facebook
Дослівно: "В Чорному морі, поблизу узбережжя Одещини силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну".
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Деталі: Небезпечну знахідку ліквідував підрозділ Військово-морських сил. Це вже не перший раз, коли міни виносить на узбережжя Одещини.
Що було раніше: 21 червня до берега Коблевого хвилі прибили морську міну, вона безконтрольно здетонувала.