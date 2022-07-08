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На Одещині військові знешкодили дрейфуючу міну

"Українська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 17:41
Фото ВМС у Facebook

Військові ВМС України знешкодили чергову дрейфуючу протикорабельну міну біля узбережжя Одещини.

Джерело: ВМС ЗСУ у Facebook

Дослівно: "В Чорному морі, поблизу узбережжя Одещини силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну".

Деталі: Небезпечну знахідку ліквідував підрозділ Військово-морських сил. Це вже не перший раз, коли міни виносить на узбережжя Одещини.

Що було раніше: 21 червня до берега Коблевого хвилі прибили морську міну, вона безконтрольно здетонувала.

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Теми: війнаОдеська область
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