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Белорусские войска ведут разведку на двух направлениях – Генштаб

Катерина ТищенкоПятница, 8 июля 2022, 21:08
Белорусские войска ведут разведку на двух направлениях – Генштаб
белорусские военные, фото Getty Images

Вооруженные силы Беларуси ведут разведку на Волынском и Полесском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь ведут разведку, усиливают меры по противодействию техническим средствам разведки, прежде всего БпЛА".

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Детали: Также в Генштабе сообщили, что на территории Беларуси продлено действие закрытия воздушного пространства над южной частью страны до 7 октября.

Запрет на полеты гражданских воздушных судов действует с 24 февраля.

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Темы: БеларусьГенштабразведка
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